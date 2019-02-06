- 1/2
- 2/2
حذّر الدفاع المدني بمنطقة الجوف من مستجدات الحالة الجوية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتؤثر في أجواء عدد من مناطق المملكة بينها الجوف، وتكون مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بكل من: سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل.
وأكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة، واتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
"مدني الجوف" يعلن جاهزيته لحالة التقلبات: نتابع المستجدات مع "الأرصاد"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-06
حذّر الدفاع المدني بمنطقة الجوف من مستجدات الحالة الجوية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتؤثر في أجواء عدد من مناطق المملكة بينها الجوف، وتكون مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بكل من: سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل.
وأكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة، واتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:39 AM
دعا إلى الابتعاد عن مواقع الخطر ومجاري السيول والتقيد بتعليمات السلامة
حذّر الدفاع المدني بمنطقة الجوف من مستجدات الحالة الجوية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتؤثر في أجواء عدد من مناطق المملكة بينها الجوف، وتكون مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بكل من: سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل.
وأكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة، واتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
، "مدني الجوف" يعلن جاهزيته لحالة التقلبات: نتابع المستجدات مع "الأرصاد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الجوف" يعلن جاهزيته لحالة التقلبات: نتابع المستجدات مع "الأرصاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.