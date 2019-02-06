، "مدني الجوف" يعلن جاهزيته لحالة التقلبات: نتابع المستجدات مع "الأرصاد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى الابتعاد عن مواقع الخطر ومجاري السيول والتقيد بتعليمات السلامة

حذّر الدفاع المدني بمنطقة الجوف من مستجدات الحالة الجوية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتؤثر في أجواء عدد من مناطق المملكة بينها الجوف، وتكون مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بكل من: سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل.

وأكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة، واتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب "الضويحي"؛ بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.