، بالفيديو .. هجوم مرعب لقردة جائعة على طالبات جامعة بيشة ببلقرن ،

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تستمر معاناة طالبات جامعة بيشة - فرع بلقرن، مع مشكلة تسلل القرود إلى حرم مبنى الجامعة، مشكلةً بذلك خطورة حقيقية على الطالبات؛ من جراء هجوم القرود على الطالبات من وقتٍ لآخر بحثاً عن الطعام.
وحصلت "الخليج 365"، على مقطع فيديو ظهر من خلاله هجوم مرعب لمجموعة من القردة، على بعض الطالبات وخطف حقائبهن بحثاً عن الطعام وسط صراخ الطالبات.
وأبدى مواطنون تذمرهم الشديد من جرّاء تسلل القرود المتكرّر إلى حرم مبنى الجامعة، وهو ما تسبّب في إثارة الذعر بين الطالبات، مناشدين ومطالبين المسؤولين بإيجاد حل جذري لمشكلة تسلّل القرود إلى حرم الجامعة من خلال تسلقها أسوار المبنى.
بدورها "الخليج 365"، تواصلت منذ الخميس الماضي، مع المتحدث باسم جامعة بيشة للرد على مناشدات وشكاوى الأهالي غير أنه لم يرد حتى تاريخ إعداد ونشر هذا الخبر.
وكانت كلية بلقرن قد شهدت في السابق حوادث عدة لتسلل قرود إلى داخلها؛ وهو ما تسبّب في إثارة الذعر في صفوف الطالبات.
بالفيديو .. هجوم مرعب لقردة جائعة على طالبات جامعة بيشة ببلقرنسويد الحارثي الخليج 365 2019-02-06
تستمر معاناة طالبات جامعة بيشة - فرع بلقرن، مع مشكلة تسلل القرود إلى حرم مبنى الجامعة، مشكلةً بذلك خطورة حقيقية على الطالبات؛ من جراء هجوم القرود على الطالبات من وقتٍ لآخر بحثاً عن الطعام.
وحصلت "الخليج 365"، على مقطع فيديو ظهر من خلاله هجوم مرعب لمجموعة من القردة، على بعض الطالبات وخطف حقائبهن بحثاً عن الطعام وسط صراخ الطالبات.
وأبدى مواطنون تذمرهم الشديد من جرّاء تسلل القرود المتكرّر إلى حرم مبنى الجامعة، وهو ما تسبّب في إثارة الذعر بين الطالبات، مناشدين ومطالبين المسؤولين بإيجاد حل جذري لمشكلة تسلّل القرود إلى حرم الجامعة من خلال تسلقها أسوار المبنى.
بدورها "الخليج 365"، تواصلت منذ الخميس الماضي، مع المتحدث باسم جامعة بيشة للرد على مناشدات وشكاوى الأهالي غير أنه لم يرد حتى تاريخ إعداد ونشر هذا الخبر.
وكانت كلية بلقرن قد شهدت في السابق حوادث عدة لتسلل قرود إلى داخلها؛ وهو ما تسبّب في إثارة الذعر في صفوف الطالبات.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:12 AM
تذمر للأهالي ومطالبات للمسؤولين بإيجاد حل جذري لمشكلة تسلّلها
تستمر معاناة طالبات جامعة بيشة - فرع بلقرن، مع مشكلة تسلل القرود إلى حرم مبنى الجامعة، مشكلةً بذلك خطورة حقيقية على الطالبات؛ من جراء هجوم القرود على الطالبات من وقتٍ لآخر بحثاً عن الطعام.
وحصلت "الخليج 365"، على مقطع فيديو ظهر من خلاله هجوم مرعب لمجموعة من القردة، على بعض الطالبات وخطف حقائبهن بحثاً عن الطعام وسط صراخ الطالبات.
وأبدى مواطنون تذمرهم الشديد من جرّاء تسلل القرود المتكرّر إلى حرم مبنى الجامعة، وهو ما تسبّب في إثارة الذعر بين الطالبات، مناشدين ومطالبين المسؤولين بإيجاد حل جذري لمشكلة تسلّل القرود إلى حرم الجامعة من خلال تسلقها أسوار المبنى.
بدورها "الخليج 365"، تواصلت منذ الخميس الماضي، مع المتحدث باسم جامعة بيشة للرد على مناشدات وشكاوى الأهالي غير أنه لم يرد حتى تاريخ إعداد ونشر هذا الخبر.
وكانت كلية بلقرن قد شهدت في السابق حوادث عدة لتسلل قرود إلى داخلها؛ وهو ما تسبّب في إثارة الذعر في صفوف الطالبات.
، بالفيديو .. هجوم مرعب لقردة جائعة على طالبات جامعة بيشة ببلقرن ،
المصدر : الخليج 365
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