محافظ صبيا يتفقد بلدية المحافظة ويطلع على المشاريع الجاري تنفيذها

زار محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، أمس الثلاثاء، بلدية المحافظة، وتجول في أقسام المبنى، واطلع على سير العمل، حاثًّا الجميع على تكريس الجهود وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بمصلحة المحافظة.

واستمع المحافظ، خلال الزيارة، إلى شرح من رئيس البلدية سـفر بن سعد آل زاحم الشهراني، عن آلية العمل في أقسام البلدية، وعما تقدمه البلدية من خدمات لصبيا وقراها، ولما يقدم للجنود المرابطين على الحدود عبر مكتب خاص لتسهيل إجراءاتهم.

بعد ذلك، أجرى محافظ صبيا جولة ميدانية على المشاريع الجاري تنفيذها، يرافقه رئيس البلدية وعدد من المهندسين المشرفين على المشاريع التي شملت مشروع مبنى البلدية الجديد، ومشروع صالة الاحتفالات كأحد المشاريع الجاري تنفيذها من قبل البلدية، ومشروع حديقة البلدية الواقعة على الطريق الدولي بقرية نخلان، التي تعد من أكبر الحدائق بالمحافظة والتي تبلغ مساحتها نحو (٤٠٠٠٠٠) متر مربع، وتحتوي على مساحات خضراء وممرات مشاة وألعاب أطفال وغيرها، ومشروع نزع الملكية امتداد طريق الملك خالد بالسوق الداخلية، الذي تم إنهاء جزء كبير من مساره المطلوب نزع ملكيته؛ حيث تم هدم المباني وإزالة الأنقاض وسفلتة الساحات المنزوعة. ولا يزال العمل مستمرًّا لاستكمال فتح الطريق، ومشروع ممر المشاة الجاري تنفيذه على طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز، ومشروع تحسين طريق صبيا بيش ومدخل قرية أبو السلع.

وأكد محافظ صبيا أن الجولة جاءت إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وحرصهما الدائم على سرعة إنهاء المشاريع المتعثرة؛ ليستفيد المواطنون منها، مثمنًا الجهود المبذولة من البلدية، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود واستمرار متابعة تلك المشاريع بما يضمن إنجازها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

برنامج تدريبي بمكتب التعليم

من ناحية أخرى، نفذ مكتب التعليم بمحافظة صبيا -ممثلًا في شعبة الاجتماعيات، اليوم- برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «مجتمعات التعليم المهنية»؛ وذلك بمركز التدريب التربوي بالمحافظة.

ويهدف البرنامج الذي قدمه المشرف التربوي فهد زكري، بمشاركة أكثر من 12 معلمًا؛ إلى التعريف بالمبادئ الأساسية لمجتمعات التعليم المهنية، وكيفية تحديث وتطوير وسائل التعليم التقليدية، ونقلها إلى أسلوب أكثر فاعليةً، وتوضيح دور المهنية في التعليم ومساهمتها في تعزيز القيم التعليمية المشتركة.