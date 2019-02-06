دورات تدريبية للمرشدين الصحيين في مدارس محافظة صامطة على الإسعافات الأولية

نفذ مكتب التعليم بمحافظة صامطة، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين العاملين بمدارس المحافظة.

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب خالد بن عبدالله جعبور؛ أن أكثر من 25 مرشدًا صحيًّا شاركوا في الدورة، وأن عدد المستهدفين 90 مرشدًا سيتم تدريبهم في دورات لاحقة.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تركز على كيفية التعامل مع حالات اﻹنعاش القلبي الرئوي، وإسعاف الجروح والحروق والكسور والغرق وضربات الشمس وأزمة الربو، وكيفية التعامل مع ارتفاع السكري وانخفاضه، ومع السكتة القلبية والغصة والصرع.

