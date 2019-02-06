سياسي / مصر ترحب بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى

القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

رحبت مصر ، اليوم ، بالتوقيع على اتفاق للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة في نهاية المفاوضات التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر ستدعم تنفيذ الاتفاق من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى ،بما يتسق مع تنفيذ المبادرة الأفريقية الخاصة بإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وهو ما ستحرص مصر على متابعته خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019 ،مشيدة بالجهود الدؤوبة للسودان في التوصل إلى الاتفاق وإنهاء معاناة شعب أفريقيا الوسطى.

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