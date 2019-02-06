السعودية اليوم / "أساسيات لغة الإشارة" دورة تدريبية بجيزان غداً



جيزان 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز طب الأسرة والمجتمع للحرس الوطني بجازان غدا, دورة تدريبية بعنوان" أساسيات لغة الإشارة" ,وذلك بالخيمة الصحية لوزارة الحرس الوطني بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.

وتأتي الدورة ضمن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز خلال مشاركته في فعاليات مهرجان جازان للتسوق والترفية .

//انتهى//

12:20ت م

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جيزان 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسينظم مركز طب الأسرة والمجتمع للحرس الوطني بجازان غدا, دورة تدريبية بعنوان" أساسيات لغة الإشارة" ,وذلك بالخيمة الصحية لوزارة الحرس الوطني بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.وتأتي الدورة ضمن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز خلال مشاركته في فعاليات مهرجان جازان للتسوق والترفية .//انتهى//12:20ت م0057

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