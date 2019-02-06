السعودية اليوم / "صيانة وبرمجة الجوالات" دورة تدريبية بتنمية جنوب نجران



نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب نجران الأحد القادم، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات، وذلك بمقر اللجنة بحي رير.

وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين على مكونات الجوالات، وطريقة صيانتها والتعامل الأمثل معها بفكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه.

// انتهى //

12:19ت م

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نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب نجران الأحد القادم، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات، وذلك بمقر اللجنة بحي رير.وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين على مكونات الجوالات، وطريقة صيانتها والتعامل الأمثل معها بفكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه.// انتهى //12:19ت م0056

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