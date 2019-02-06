السعودية اليوم / "الإعلام الجديد وصناعة المحتوى" دورة تدريبية بتعليم مكة



مكة المكرمة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي اليوم، دورة تدريبية بعنوان "الإعلام الجديد وصناعة المحتوى".

واستهدفت الدورة منسقات إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة ومكاتب التعليم، وذلك بهدف تمكين المتدربات من التعرف على مفهوم الإعلام الجديد والاطلاع على أقسامه ووسائله وخصائصه واكتشاف إيجابياته، وتجنب سلبياته وتسليط الضوء على مفهوم صناعة المحتوى ومهاراته والتعرف على وظائف الإعلام الجديد والتمييز بين الإعلام الجديد والقديم والاطلاع على تحليل المحتوى والتمييز بين أنواعه واكتشاف مميزاته وعيوبه والاطلاع على المحتوى المميز بين الصناعة والتأثير.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور، منها: توضيح مفهوم الإعلام الجديد وتعريفاته ومفاهيمه وأقسامه وخصائصه، وبيان وظائف وبيان إيجابيات ومخاطر وسائل الإعلام الجديد والفرق بين الإعلام الجديد والقديم والتمييز بينهما.

// انتهى //

12:17ت م

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مكة المكرمة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي اليوم، دورة تدريبية بعنوان "الإعلام الجديد وصناعة المحتوى".واستهدفت الدورة منسقات إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة ومكاتب التعليم، وذلك بهدف تمكين المتدربات من التعرف على مفهوم الإعلام الجديد والاطلاع على أقسامه ووسائله وخصائصه واكتشاف إيجابياته، وتجنب سلبياته وتسليط الضوء على مفهوم صناعة المحتوى ومهاراته والتعرف على وظائف الإعلام الجديد والتمييز بين الإعلام الجديد والقديم والاطلاع على تحليل المحتوى والتمييز بين أنواعه واكتشاف مميزاته وعيوبه والاطلاع على المحتوى المميز بين الصناعة والتأثير.واشتملت الدورة على عدد من المحاور، منها: توضيح مفهوم الإعلام الجديد وتعريفاته ومفاهيمه وأقسامه وخصائصه، وبيان وظائف وبيان إيجابيات ومخاطر وسائل الإعلام الجديد والفرق بين الإعلام الجديد والقديم والتمييز بينهما.// انتهى //12:17ت م0055

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