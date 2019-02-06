السعودية اليوم / رئيس الوزراء العراقي يلتقي مسؤولة أممية



بغداد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بسشارت.

وأفاد بيان حكومي أنه تم خلال اللقاء بحث أعمال إزالة الألغام من مدينة الموصل ، بالإضافة إلى التعاون بين العراق والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية،إلى جانب استعراض البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية في العراق.

// انتهى //

12:14ت م

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بغداد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بسشارت.وأفاد بيان حكومي أنه تم خلال اللقاء بحث أعمال إزالة الألغام من مدينة الموصل ، بالإضافة إلى التعاون بين العراق والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية،إلى جانب استعراض البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية في العراق.// انتهى //12:14ت م0054

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