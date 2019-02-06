السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، التي تمنع المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.

// انتهى //

12:03ت م

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القدس المحتلة 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، التي تمنع المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.// انتهى //12:03ت م0046

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