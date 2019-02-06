السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ برنامجاً لصيانة أكثر من 2000 عمود إنارة بطرق وشوارع نجران خلال شهر يناير



نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر يناير الماضي، برنامجاً مكثفاً لصيانة أكثر من 2000 عمود إنارة بطرق وشوارع مدينة نجران.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، أن برنامج الصيانة اشتمل على صيانة 2200 عمود إنارة من مختلف الأنواع وعدد 140 لوحة إنارة و1060 مترا طولي من الكيابل الأرضية، إضافة إلى إزالة 11 عمود إنارة آيل للسقوط وتركيب واستبدال 22 عمود إنارة، إلى جانب تركيب 744 غطاء للدوائر الكهربائية لأعمدة الإنارة.

من جانبه أفاد مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس محمد بن صمعان دواس، أن الفرق الميدانية تعمل على استبدال الإضاءة التالفة وتفقد التمديدات الداخلية والخارجية وهياكل الأعمدة، وتتولى أعمال الإصلاح والصيانة على مدار الساعة لتغطية طرق وأحياء مدينة نجران.

//انتهى//

11:53ت م

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نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسنفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر يناير الماضي، برنامجاً مكثفاً لصيانة أكثر من 2000 عمود إنارة بطرق وشوارع مدينة نجران.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، أن برنامج الصيانة اشتمل على صيانة 2200 عمود إنارة من مختلف الأنواع وعدد 140 لوحة إنارة و1060 مترا طولي من الكيابل الأرضية، إضافة إلى إزالة 11 عمود إنارة آيل للسقوط وتركيب واستبدال 22 عمود إنارة، إلى جانب تركيب 744 غطاء للدوائر الكهربائية لأعمدة الإنارة.من جانبه أفاد مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس محمد بن صمعان دواس، أن الفرق الميدانية تعمل على استبدال الإضاءة التالفة وتفقد التمديدات الداخلية والخارجية وهياكل الأعمدة، وتتولى أعمال الإصلاح والصيانة على مدار الساعة لتغطية طرق وأحياء مدينة نجران.//انتهى//11:53ت م0045

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