

بغداد 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

عاودت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بمواقف الكتل السياسية والبرلمانية العراقية من مسألة وجود القوات الأجنبية عموما والأمريكية بخاصة في العراق ,في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير عزم إدارته الإبقاء على قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.

‏ ونوهت الصحف بالدعوات التي أطلقتها كتل سياسية عراقية لعرض هذه القضية على مجلس ‏النواب في جلسـة خاصة لاستصدار قرار نيابي يحدد كيفية التعامل مع هذا الملف.‏

وتطرقت إلى اتفاق الكتل السياسية على ضرورة تجاوز العقبات التي تحول ‏دون إنجاح عمل الحكومة, وإكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي, والتي مازالت منقوصة من ثلاثة مقاعد وزارية مهمة.

وأبرزت الصحف الملفات التي تناولها رئيس الوزراء عادل عبد ‏المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس, بخاصة مايتعلق بموقف حكومته من وجود القوات الأمريكية في العراق ,وعرجت على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية أمس.

// انتهى //

11:35ت م

0043



بغداد 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعاودت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بمواقف الكتل السياسية والبرلمانية العراقية من مسألة وجود القوات الأجنبية عموما والأمريكية بخاصة في العراق ,في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير عزم إدارته الإبقاء على قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.‏ ونوهت الصحف بالدعوات التي أطلقتها كتل سياسية عراقية لعرض هذه القضية على مجلس ‏النواب في جلسـة خاصة لاستصدار قرار نيابي يحدد كيفية التعامل مع هذا الملف.‏وتطرقت إلى اتفاق الكتل السياسية على ضرورة تجاوز العقبات التي تحول ‏دون إنجاح عمل الحكومة, وإكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي, والتي مازالت منقوصة من ثلاثة مقاعد وزارية مهمة.وأبرزت الصحف الملفات التي تناولها رئيس الوزراء عادل عبد ‏المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس, بخاصة مايتعلق بموقف حكومته من وجود القوات الأمريكية في العراق ,وعرجت على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية أمس.// انتهى //11:35ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.