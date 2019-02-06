السعودية اليوم / أمطار على مركز حالة عمار بمنطقة تبوك



تبوك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار خفيفة على مركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه العنيق والبديع وذات الحاج ورجوم الطيارة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:30ت م

0041



تبوك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم، أمطار خفيفة على مركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه العنيق والبديع وذات الحاج ورجوم الطيارة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:30ت م0041

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