السعودية اليوم / تقني الأحساء يدشن برنامج "المشي صحة للجميع"



الأحساء 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

دشن عميد الكلية التقنية بمحافظة الأحساء سعد اليمني اليوم، برنامج "المشي صحة للجميع"، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة

وأكد طبيب الوحدة الصحية بالكلية الدكتور حامد كمال، على أهمية

// انتهى //

11:29ت م

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الأحساء 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشن عميد الكلية التقنية بمحافظة الأحساء سعد اليمني اليوم، برنامج "المشي صحة للجميع"، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة رياضة المشي لطلاب ومنسوبي الكلية، ويشمل على برامج ثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية.وأكد طبيب الوحدة الصحية بالكلية الدكتور حامد كمال، على أهمية الرياضة ، مشيراً إلى فوائد المشي الذي يساعد على التفكير ويحمي من السمنة ومشكلاتها ويقوي القلب ويخفض ضغط الدم، ويمنح الشعور بالسعادة والاسترخاء.// انتهى //11:29ت م0040

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