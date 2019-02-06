السعودية اليوم / قافلة طبية متنقلة تقدّم خدماتها لـ 1529 مراجعاً في ثمان محافظات بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

اختتمت أمس، أعمال القافلة الطبية المتنقلة "نصل لقلوبكم"، التي ينفّذها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة للعام الثالث على التوالي, بالتعاون مع جمعية قلوبنا, وجمعية القلب

وأجرى الفريق الطبي للقافلة المكوّن من 25 كادراً الكشف الطبي على 1529 مراجعاً في ثمان محطات شملت محافظات الحناكية, ووادي الفرع, ومهد الذهب, وخيبر, والعلا, وبدر, والعيص, بالإضافة إلى محافظة أملج بمنطقة تبوك, فيم جرى تحويل 166 حالة طبية للعيادات الاستشارية الخارجية بالمركز لاستكمال متابعتها العلاجية.

وأوضح مدير مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم الصبحي أن القافلة التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والكشف المجاني للمرضى, والوصول لهم في أماكن إقامتهم, والتوعية الصحية والتثقيفية عن مخاطر القلب والأسباب المؤدية للإصابة بها.

// انتهى //

11:27ت م

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المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساختتمت أمس، أعمال القافلة الطبية المتنقلة "نصل لقلوبكم"، التي ينفّذها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة للعام الثالث على التوالي, بالتعاون مع جمعية قلوبنا, وجمعية القلب السعودية وأجرى الفريق الطبي للقافلة المكوّن من 25 كادراً الكشف الطبي على 1529 مراجعاً في ثمان محطات شملت محافظات الحناكية, ووادي الفرع, ومهد الذهب, وخيبر, والعلا, وبدر, والعيص, بالإضافة إلى محافظة أملج بمنطقة تبوك, فيم جرى تحويل 166 حالة طبية للعيادات الاستشارية الخارجية بالمركز لاستكمال متابعتها العلاجية.وأوضح مدير مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم الصبحي أن القافلة التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والكشف المجاني للمرضى, والوصول لهم في أماكن إقامتهم, والتوعية الصحية والتثقيفية عن مخاطر القلب والأسباب المؤدية للإصابة بها.// انتهى //11:27ت م0038

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