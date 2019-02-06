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شكرا لقرائتكم ضبط 393 مادة للتبغ ومشتقاتها بجولة ميدانية في مركز البصر بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم
أسهمت جولة ميدانية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة القصيم، عن ضبط 393 مادة تبغ ومشتقاتها، على عدد من منافذ البيع بمركز البصر، بمشاركة عدة جهات حكومية.
وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تضطلع بعدة مهام وأهداف من شأنها التخطيط للأنشطة المختلفة، التي تهدف إلى الحد من تعاطي التبغ وتسهم في الإقلاع عنه، وتنفيذها ومتابعتها، ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع عن التبغ.
وبينت صحة القصيم أن الجولات الميدانية للجنة رفعت من نسبة الوعي لدى البائعين في منافذ البيع، مما أسهم التقليل من مخالفة أنظمة مكافحة التبغ.
وكانت اللجنة قد خلصت لضبط عدد من المخالفات في جولتها الميدانية على منافذ البيع بمركز البصر، تضمنت 355 عبوة تنباك أقل من 500 جرام، و5 عبوات دخان أقل من 20 سيجارة، و20 مثبت تبغ و20 عبوة بيع بالحبة و11 عبوة معسل أقل من 500 جرام، كما تم ضبط مخالفة للترويج لمنتجات التبغ.
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