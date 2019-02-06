شكرا لقرائتكم زراعة الباحة تستهدف أسواق المنطقة بالحملات التفتيشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري -الباحة

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية المواد الزراعية الموجودة وصلاحية التراخيص ومدى تقيدهم بالأنظمة الخاصة بالشركات والمؤسسات الزراعية.

وتأتي الحملات الدورية للتأكد من خلو الأسواق من المبيدات والأسمدة المحظورة بالإضافة إلى ضبط مخالفات التخزين، حيث تهدف إلى التأكد من استيفاء المحال لشروط السلامة وعدم وجود مبيدات منتهية الصلاحية تفادياً لأي تجاوزات صحية قد تؤثر على صحة المستهلك.

وتستمر الحملات والجولات الرقابية مستمرة على جميع المحال والأنشطة ومراكز البيع والتوزيع وتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته.

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