شكرا لقرائتكم عقد تشغيل وصيانة لمنتزه الفراشة في المندق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري -الباحة وقعت بلدية محافظة المندق عقد تشغيل وصيانة لمنتزه الفراشة بالمندق، حيث يشمل إنشاء وتشغيل وصيانة صالة مغلقة تضم ألعاباً إلكترونية وحركية وكوفي، وكذلك تهيئة ساحة فعاليات وعروض ومسرح متحرك سيتم تشغيله على مدار العام. وسيسهم هذا العقد في تنوع خيارات الزائر للمنتزه وتنمية السياحة في المحافظة.

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