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شكرا لقرائتكم طقس الباحة .. أمطار حتى الـ7 مساءً والمدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة السابعة مساءً.
ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو على بوابة التوعية الوقائية.
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