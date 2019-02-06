شكرا لقرائتكم وفد الشورى يزور المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

زار وفد مكون من أعضاء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان أمس الثلاثاء المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الذي يشرف عليه اليونسكو، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مدير عام المركز الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس.

وفي بداية الاستقبال قدم مدير عام المركز ترحيبه نيابةً عن منسوبي المركز معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة وتلبية الدعوة لما لهذه الزيارات من إسهام في الرقي بمستوى التعليم في المملكة.

وعبر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الله الجغيمان عن شكره وتقديره للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ممثلاً برئيسه ومنسوبيه على دعوتهم، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز العمل بين مجلس الشورى والمركز لتطوير التعليم في المملكة.

بعد ذلك قُدم عرض تعريفي عن المركز، شمل أهم نتائج الدراسات العلمية التي نفذها المركز.

وقدم أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدداً من الملاحظات والتساؤلات والمقترحات مشيدين بالجهود المستمرة التي يقوم بها المركز للرقي بجودة التعليم في العالم العربي.

ويعتبر المركز الذي يشرف عليه اليونسكو مرجعاً موثوقاً لتعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي من خلال تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية وتقديم الاستشارات والبحوث التطبيقية والبرامج التطويرية، وتنسيق الجهود الإقليمية لتعزيز الخبرات التعليمية.

وتأتي استضافة المملكة لهذا المركز تحقيقًا لرؤية المملكة بأن تكون معيارًا عالميًا للجودة، ودعمًا لمشاريع الجودة والتميز في التعليم، وتعزيزًا لعمليات التطوير التربوي إقليميًا ودوليًا.

ويضم وفد مجلس الشورى عددًا من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي وهم الدكتور ناصر بن علي الموسى، والدكتور عبد الله بن علي المنيف، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتورة نورة بنت محمد المري، وعضو اللجنة الدكتورة جواهر بنت ظاهر العنزي، وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.