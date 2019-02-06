أمير مكة بالنيابة يتفقد الكامل وخليص اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان اليوم جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتي الكامل وخليص، يلتقي خلالها عددا من الأهالي والشباب، ويستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، ووضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عددا من المشاريع والمبادرات، ويزور عددا من المشايخ والمواطنين، ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.

كما يقف الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة ميدانيا على عدد من المشاريع، ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، ويناقش أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة بالنيابة خلال زيارته عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.