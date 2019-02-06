أمانة الشرقية تدشن خدمة النفاذ الوطني عبر «أبشر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس خدمة النفاذ الوطني الموحد للدخول عبر بوابة أبشر، لسهولة اعتماد الطلبات وتمكين المستفيد للوصول لجميع خدمات الأمانة الالكترونية برقم الهوية. وتهدف الخدمة إلى التيسير على المستفيدين وراحتهم من خلال بوابة الأمانة الالكترونية، كما تعزز مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية، وتحد من احتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق، وتمكن المستفيد من استخدام خدمة النفاذ الموحد، والدخول على خدمات الأمانة كافة، وسهولة اعتماد الطلبات بموثوقية عالية.



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