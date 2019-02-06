رئيس هيئة تقويم التعليم: تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ينطلق من الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس ورشة عمل بعنوان «مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات.. رؤية تطويرية»، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد العيسى، وذلك في مقر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة بالرياض.

وأكد الدكتور أحمد العيسى في كلمته الافتتاحية للورشة أهمية الإطار كمشروع وطني رائد، ودوره في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضرورة تنسيق الأدوار وتناغمها بما يحقق الفائدة المرجوة وبأقل التكاليف.

من جهته قدم رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل المشاري عرضا تعريفيا عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خارطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه، مشيرا إلى الشراكة التي تبنتها الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وبناء الإطار، ودور الجامعات في البناء والتطبيق الأولي لمعايير التسجيل في الإطار.

وأكد أن هذا الإطار يعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما، ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية.

وتضمنت الورشة جلستي نقاش أثرى فيهما الحضور الموضوع فيما يخص الجوانب الفنية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والشراكة مع الجامعات.