الملتقى الإماراتي السعودي يوصي بتعزيز التعاون في مجال الموهبة والإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم الملتقى الإماراتي السعودي في دبي أعماله، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، وتنمية المجتمع، والدولة لشؤون التعليم العام، وقيادات التربية وعدد من المسؤولين والطلبة والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأوصى الملتقى بتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الرؤى والطرح التربوي وتبادل الخبرات بين المملكة والإمارات في المجالات كافة، ومنها مجال الموهبة والإبداع.

وشاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في أعمال الملتقى بوفد برئاسة الأمين العام لـ «موهبة» الدكتور سعود المتحمي الذي ألقى كلمة في الجلسة الرئيسة للملتقى جدد فيها التأكيد على قوة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، لافتا إلى أن المملكة والإمارات قطعتا شوطا كبيرا في إرساء دعائم علاقات ثنائية في شتى المجالات، تستقي قوتها ومتانتها من رغبة القيادتين والشعبين الشقيقين في بناء علاقات استراتيجية شاملة ومتكاملة.

وأشار الدكتور المتحمي إلى أن موهبة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية تعزز ما يصبو إليه مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بالتعاون في بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان والاستفادة من كل الموارد، ومنها العنصر البشري المتمثل في الموهوبين والمبدعين والنابغين من أبناء البلدين.

وأضاف أن الاستثمار في الموهبة أمر ضروري بوصفه الاستثمار المستقبلي الحقيقي، حيث يتميز الموهوب بالمرونة العقلية التي تسهم في تحديد الحقائق وبالتالي ارتباطها بالإبداع الذي يفتح آفاقا واسعة لتميز المجتمعات التي تكثر فيها الموهبة وتقدمها وتطورها على مختلف الأصعدة.

وعلى هامش الزيارة عقد وفد موهبة اجتماعات مع وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي وكبار مسؤولي الوزارة، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الوزارة وموهبة وسبل الاستفادة من خبرة موهبة في اكتشاف ورعاية الموهوبين ونقل تجربتها إلى الأشقاء في الإمارات، حيث تم تشكيل فرق عمل مشتركة للانطلاق في هذا الملف، لتعزيز الشراكة الفعالة بين الطرفين.

كما عقد وفد موهبة اجتماعا مع مسؤولي مؤسسة دبي للعطاء، لتحسين فرص حصول الأطفال في البلدان النامية على التعليم الأساسي السليم.

الملتقى الإماراتي السعودي:

1 شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في أعماله

2 توقيع موهبة مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية

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