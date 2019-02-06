روسيا: تحقيقات طائرة شرم الشيخ مستمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية أمس أن التحقيق مستمر في قضية «العمل الإرهابي» الذي نفذ بوساطة قنبلة وضعت داخل طائرة من طراز «ايرباص 321»، تابعة لشركة «كوجاليم أفيا» الروسية، والتي تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن نائب رئيس لجنة التحقيقات، إيجور كراسنوف القول «يجري التحقيق في هذه القضية، وهناك تحقيقات مكثفة وغيرها من الإجراءات بهذا الشأن».

يذكر أن الطائرة التي كانت في رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبيرج تحطمت في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، بسبب تفجير عبوة ناسفة على متنها، وكانت تقل 224 شخصا لقوا حتفهم جميعا، ليعد الحادث أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفيتي.