البرلمان العربي يجمع القيادات والمفكرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة يعقد البرلمان العربي مؤتمرا للقيادات العربية رفيعة المستوى السبت المقبل، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمس، أهمية المؤتمر، وأشار إلى أنخ يهدف الى إعداد وثيقة عربية، تشارك في وضعها، مع البرلمان العربي، قيادات رفيعة المستوى، صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، ليجري رفعها لمجلس الجامعة على مستوى القمة في اجتماعه المقبل الذي سيعقد بتونس في مارس. وسيشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، إلى جانب كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.



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