الأمم المتحدة تغيث 552 ألفا في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الأمم المتحدة أمس بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني خطة الاستجابة الإنسانية 2019، وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الخطة تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية لنحو 552000 شخص يعيشون في ليبيا.

وكان صندوق الأمم المتحدة قدم منحة بـ 10.5 ملايين دولار لمواجهة الطوارئ ودعم العمليات الإنسانية في ليبيا، وفي نهاية العام الماضي منح صندوق الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار لتنفيذ عشرة مشاريع إنسانية من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.