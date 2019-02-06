الرياض تستضيف نهائيات التنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ينظم الاتحاد السعودي للتنس الخميس المقبل في الرياض نهائيات أبطال مناطق المملكة للفردي، حيث ستقام منافسات البطولة لدرجة الشباب والناشئين على ملاعب معهد إعداد القادة، ومنافسات الدرجة الأولى على ملاعب مركز التدريب للاتحاد في الملز.
وسيشارك في البطولة 82 لاعبا، فيما يديرها 18 حكما برئاسة الحكم العام شارخ الشارخ.
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