«السعودية »تحتفي بنجوم الجولف في الفضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفت الخطوط السعودية على متن طائراتها بالأبطال الذين شاركوا في البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، التي اختتمت أخيرا على ملاعب نادي الجولف «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، حيث ودعت أمس الأول المشاركين في البطولة، بوصفها راعيا شريكا وناقلا رسميا لهذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المملكة.

وغادر الأبطال العالميون المشاركون في هذا الحدث العالمي على رحلات الخطوط السعودية إلى عدد من الوجهات الدولية بعد انتهاء منافسات البطولة.