النصر يواجه القادسية بآلام التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

يستضيف النصر نظيره القادسية اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولدى النصر 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل القادسية المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

وسيعمل النصر لمداواة الجراح التي خلفتها خسارته في الجولة الماضية 1-3 أمام التعاون ووسعت الفارق النقطي بينه وبين الهلال، فيما يريد القادسية مواصلة انتصاراته بعد تفوقه على الفيحاء 2-0 في الجولة الماضية.

ويستعيد النصر خدمات هدافه عبدالرزاق حمدالله بعد أن غاب بداعي الإيقاف، فيما يواصل النيجيري أحمد موسى غيابه.

يذكر أن آخر فوز للقادسية على النصر كان قبل موسمين بنتيجة 3-2، فيما انتهت آخر مواجهتين بفوز النصر.