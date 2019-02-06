أبوظبي أرضا للهلال أمام استقلال إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب نادي الهلال بشأن تقديم موعد انطلاقة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الباطن الجمعة المقبل على ملعب الأخير، من الـ 8.20 مساء إلى العصر أو المغرب نظرا لبرودة الطقس.
من ناحية ثانية اختار الهلال العاصمة الإماراتية أبوظبي كأرض محايدة لمواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، فيما اختار الاستقلال العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة الهلال فيها.
يذكر أن القرعة أوقعت الهلال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم العين الإماراتي والدحيل القطري. وستنطلق مبارياتها في أبريل المقبل.
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