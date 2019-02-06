تغريم مخالفين لنظام الرفق بالحيوان أطلقوا كلابا على قط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في خمس مناطق، بغرامات مالية 500 ألف ريال.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج أن من أبرز المخالفات تعذيب حيوان من فصيلة القطط، بإطلاق الكلاب عليه، مبينا أن هذه المخالفات توزعت على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والمنطقة الشرقية.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والمهن الطبية البيطرية، داعيا الجميع إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها، مشيدا بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن الإساءات وكذلك بالمشاريع والمنشآت الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.

وأكد الدويرج أن الوزارة ستشرع في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفته للأنظمة المذكورة، داعيا مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات لتلك الأنظمة، عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.

من المخالفات: