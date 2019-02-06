مركز الصحة يتلقى 9979 بلاغا خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تلقى مركز الصحة 937 خلال الأسبوع الماضي 9979 بلاغا، وتعامل مع 195 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر. ويقدم المركز خدمات، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات بحسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة. المركز في أسبوع 41341 استشارة طبية 145529 مكالمة واردة 46654 استفسارا 47360 موعدا حجزها لدى مراكز الرعاية الأولية



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