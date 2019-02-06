جامعة الشمالية تسير قافلة طبية لنزلاء سجن عرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر سيرت جامعة الحدود الشمالية أمس الأول القافلة الطبية المتنقلة لنزلاء سجن عرعر، وذلك تفعيلا للشراكة الموقعة بحضور عميد كلية خدمة المجتمع الدكتور معن المدني. واستقبلت عيادات الباطنية والجلدية والأسنان وقسم المختبر النزلاء، وقدمت خدمات طبية لهم على مدار الساعة من قبل مستوصف السجن. وأوضح مدير سجون منطقة الحدود الشمالية العقيد تميم العمري أن هذا التعاون يهدف لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتعليمية للنزلاء، في ظل الجهود التي تبذل لإصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء صالحين.



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