إطلاق أضخم مشروع الكتروني للوحات الزيتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة رعى الأمير تشارلز ودوقة كورنول افتتاح مشروع الكتروني بعنوان The Watercolor World يهدف إلى جمع اللوحات الزيتية. وبحسب موقع Art World فإن المشروع يهدف إلى جمع أرشيف كامل للصور الزيتية ما قبل عام 1900 م. ويركز على جمع الصور الفوتوجرافية تحديدا التي عكست صورة للحياة فيما سبق. وجمع المشروع حتى اللحظة ما يقارب 80 ألف صورة رقمية للوحات الأصلية في خطوة تعتبر سابقة من نوعها.



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