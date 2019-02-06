تلوث الهواء يسبب ضيق التنفس أثناء النوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_ مكة المكرمة أثبتت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر أن هناك علاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم وتلوث الهواء بحسب ما ذكر في موقع Health Line. وشملت الدراسة 1974 شخصا وكان متوسط أعمارهم 68 عاما، بعد الأخذ بعين الاعتبار للعوامل الأخرى التي تؤثر على النتائج كارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين. وأفاد الدكتور رايان دونالد أخصائي طب النوم في مركز ولاية أوهايو الطبي، بأن تلوث الهواء يسبب حدوث احتقان في مجرى الهواء العلوي وتزيد من أعراض انقطاع النفس أثناء النوم. ووجدت دراسة أخرى نشرت من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الصيني، تدل على انخفاض سعادة الناس واتخاذهم قرارات غير عقلانية في المناطق شديدة التلوث في الصين.



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