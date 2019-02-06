عاصفة شتوية شديدة تضرب شمال اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
ضربت عاصفة شتوية شديدة جزيرة هوكايدو شمال اليابان أمس، وسط تحذير من السلطات بارتفاع أمواج المد واضطرابات مرورية.
وقررت شركة «هوكايدو ريلواي» للسكك الحديدية بالفعل إلغاء أكثر من 100 رحلة قطار في الجزيرة، بعد إلغاء 102 رحلة في اليوم السابق.
ووقعت بعض الحوادث المرورية أمس الأول، حيث تسبب نظام الضغط المنخفض في تراكم ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية بالجزيرة، حسبما أفادت صحيفة «هوكايدو شيمبون».
وذكرت الصحيفة أن العاصفة تسببت في تراكم ثلوج بلغ سمكها 35 سم في بلدة هوروكاناي و28 سم في مدينة بيباي الاثنين.
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