، طبيبة تتهم رئيسًا سابقًا حاصلًا على نوبل بالاعتداء الجنسي: هربت من منزله باكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قضية تنظرها المحكمة وكشفتها وسائل إعلام أمريكية وتعود تفاصيلها للعام 2014

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن اتهام امرأة تُدعى "ألكسندرا آريس فون هيرولد"، رئيس كوستاريكا السابق أوسكار آرياس سانشيز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بـ"الاعتداء الجنسي" عليها.

وقالت "فون هيرولد"، وهي طبيبة نفسية وناشطة في مجال مكافحة الأسلحة النووية: إن الرئيس الكوستاريكي السابق اعتدى عليها جنسيًّا في منزله منذ 4 سنوات؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ورفعت "فون هيرولد" دعوى قضائية، قبل يومين، تتهم فيها سانشيز، الذي يحظى باحترام كبير في كوستاريكا، بـ"الاعتداء الجنسي" في أواخر عام 2014. وسلمت نسخة من الدعوى المؤلفة من 10 صفحات للصحيفة الأمريكية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فقد فاز سانشيز بجائزة نوبل للسلام في عام 1987؛ لأنه توسط لإنهاء الحروب الأهلية في أمريكا الوسطى، وهو لا يزال الشخصية الأقوى في كوستاريكا، التي حكمها خلال فترتين رئاسيتين (1986- 1990) (2006- 2010).

وأوضحت المرأة أنها التقت رئيس كوستاريكا السابق أكثر من مرة؛ إذ كان من داعمي مكافحة الأسلحة النووية؛ مؤكدًة أنه اعتدى عليها داخل منزله، وقد غادرته وسط حالة من الذهول والبكاء.

وقالت "فون هيرولد" للصحفة: "لقد ذهلت، وأخبرت عددًا من الأقارب والأصدقاء بما حدث، كنت أجهش في بعض الأحيان بالبكاء، كان الأمر صادمًا بالنسبة لي، ولم أشعر بالأمان".

ورد سانشيز على اتهامات "فون هيرولد"، من خلال محاميه عبر البريد الإلكتروني، قائلًا إنه "بريء وسيدافع عن نفسه في المحكمة".

وأضاف: "أنفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلي".