، تعاون بين "الندوة" و"البنك الإسلامي للتنمية" لتمويل وتنفيذ مشاريع بعدة دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والأمين العالم للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، يوم الاثنين الماضي بمقر البنك بجدة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لتمويل وتنفيذ المشاريع في العديد من الدول.

وبدوره أثنى رئيس البنك الإسلامي على الندوة العالمية ومساهمتها الفاعلة في برنامج التنمية، وخبرتها الطويلة في العمل مع البنك؛ لافتًا إلى أن الاتفاقية جاءت كتعزيز لجهود الطرفين في خدمة أهداف التنمية في العالم.

وعبّر الدكتور صالح الوهيبي عن سعادته وامتنانه وتقديره للتعاون الكبير الذي أبداه البنك وفريقه الذي يعكس التزام البنك بأجندة التنمية العالمية؛ مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون بين المؤسستين في المساهمة في تحسين وسرعة تنفيذ المشاريع ضمن الفعالية والكفاءة المطلوبة.