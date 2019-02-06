، الرياض.. "المتقاعدين" تعقد ندوة للتعريف بالأعمال التطوعية لـ"غوث" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت الجمعية الوطنية للمتقاعدين، صباح أمس بديوانية الصالح، ندوةً للتعريف بجمعية غوث وأعمالها التطوعية، حاضَرَ فيها سليمان بن عبدالعزيز الربيع ممثلًا عن جمعية غوث للبحث والإنقاذ عن النشاطات والأعمال التطوعية التي تقوم بها غوث.

وسرد مقدم الندوة مدير جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، المهندس فهد الحامد للحضور، قصة التعرف على جمعية غوث للبحث والإنقاذ؛ لافتًا إلى أنه بينما كان هناك رحلة برية لجمعية المتقاعدين لزرع شتلات لتنمية البيئة الخضراء تطوعًا؛ غرزت الحافلة التي تُقِلهم، وكانت البداية بالاتصال بجمعية غوث للإنقاذ، التي أرسلت لهم ممثلًا عن جمعية غوث سليمان الربيع الذي طلب من الجمعية ٤ سيارات حضرت بسرعة للموقع، وتم سحب الحافلة؛ فطلب منه الجميع مع الشكر والتقدير الحضورَ للديوانية لتعريفهم بمهمات جمعية غوث وليعطي نبذة عن العمل الخيري التطوعي.

وتابع "الحامد" أن "الربيع" لبى الطلب، واستهل محاضرته بالدوافع لتأسيس جمعية غوث؛ منها الدافع الديني والوطني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني بشكل عام.

وأضاف "الربيع": يقوم المتطوعون أعضاء جمعية غوث للبحث والإنقاذ، بإنقاذ المفقودين عندما يصلهم نداء من الدفاع المدني أو الهلال الأحمر أو حرس الحدود أو الشرطة؛ حيث تتعاون جمعية غوث مع مختلف الأجهزة الحكومية.

وذكر أن مؤسس غوث هو منصور العاطفي سنة ١٤٢٨هـ، وهو أستاذ حائز على الماجستير وعلى دورات تدريبية عديدة في الداخل والخارج تتعلق بالإسعافات الأولية والطيران وتسلق الجبال والطيران الشراعي، وهو متمكن من تدريب المتطوعين أعضاء غوث وتعليمهم مهارات الاتصال الفعال وجميع المواضيع المتعلقة بالإنقاذ السريع.

وتابع أنه تم تسجيل الجمعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سنة 1431هـ، وأصبح لديها غرفة عمليات واتصال مع جميع المرافق الحكومية، وأصبح لدى غوث 3000 متطوع من الرجال و300 متطوعة من السيدات المتطوعين يؤدون أعمالهم خلال ٢٤ ساعة.

وأضاف "الربيع": لدى الفريق طواقم من المختصين من غواصين وأطباء ومتخصصي طيران وشباب مدربين على الإسعافات الأولية؛ مُستشهدًا بأحداث الغرق في السدود وفي البحر وفي الوديان عندما تتكون السيول، ومواقف التيه في الصحراء وكيف يستطيع متطوعو غوث الوصول إلى مختلف الأماكن الوعرة.

واسترسل في ذكر أمثلة عن الحوادث، وذكر أن أعمالهم تشمل أماكن الحج كل سنة، ولهم مركز قُرب الحرم المكي يحضره كل سنة ولمدة ١٠ أيام ٦٠ متطوعًا يقدمون الحالات الإسعافية الحرجة لإنقاذ الحجاج، كما أن جمعية غوث للبحث والإنقاذ امتدت فروعها للمنطقة الشرقية والجنوبية والغربية.

وما إن انتهى "الربيع" من كلمته التعريفية بجمعية غوث للبحث والإنقاذ؛ حتى تسابَقَ الحاضرون بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الجمعية؛ خاصة الذين كانوا في الرحلة التي أنقذها "الربيع".

ولفت الجميع إلى أن غوث ينقصها الإعلام والإعلان عنها وإبراز اسمها وعملها الإنساني، وسأل معظم الحاضرين عن موقع غوث، وكان بين الحضور مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين محمد عبدالرحمن المشاري، الذي شكر المحاضر ومدير جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض المهندس فهد الحامد، على استدعائه ليبين لنا ما تقوم به غوث من أعمال إنسانية.

وبيّن "المشاري" للحضور ما قرأه بموقع غوث، عن كيفية الانضمام والمتطلبات والتعهدات المطلوبة لمن يريد القيام بالعمل التطوعي.

وفي النهاية عبّر الممثل الشعبي المعروف عبدالعزيز الهزاع عن دور غوث للإنقاذ، بمقطع تمثيلي لاقى استحسان الحضور.