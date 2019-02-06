، تنبيهات الأرصاد ترسم ملامح أول يوم تقلبات.. 7 مناطق بينها الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يتواصل بعضها إلى يوم غد وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات لتقلبات جوية تتعرض لها عدة مناطق بدأت مع ساعات الصباح، ويتواصل بعضها حتى يوم غد.

ففي مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير، نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة، وتشمل في مكة: (الخرمة، والمويه، ورنية، والطائف، والأجزاء المجاورة)، كما شملت في عسير: (بيشة، وتثليث، وخميس مشيط، والأجزاء المجاورة).

وتشمل الحالة في منطقة الرياض: (عفيف، والدوادمي، والأجزاء، المجاورة).

وأصدرت تنبيهين متقدمين لمناطق المدينة المنورة وتبوك، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحًا وتتواصل حتى السابعة وتشمل في المدينة مناطق: (مهد الذهب، والحناكية، والأكحل، والعلا، والأجزاء المجاورة)؛ فيما تشمل في تبوك (تيماء، وتبوك).

ونبهت منطقة جازان من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل: (فيفاء، والعارضة، والدائر، والخوبة)، وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الثامنة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل طريف والأجزاء المجاورة، وبدأت من الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى الثانية من يوم غد الخميس.

وكانت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أشارت إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، وحالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت الموافق 3/ 6/ ١٤٤٠، تتأثر بها عدة مناطق.