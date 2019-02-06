، هكذا تفاعلت جماهير العميد مع فرحة "العم مبارك".. وشقيقه يكشف عن أمنيته ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أصم أبكم" يعشق الاتحاد ظهر في لقطة عفوية عقب فوز فريقه على الوحدة

تفاعل عدد من محبي العميد مع المشجع الاتحادي المسن الأبكم الأصم الذي ظهر في فيديو وهو يعبّر عن فرحته بعد فوز فريقه أمام نادي الوحدة مساء أمس الأول، ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بنتيجة 0- 2 لصالح نادي الاتحاد، معلنين عن تكفلهم بقيمة التذاكر له لحضور أي مباراة قادمة تجمع العميد مع نادٍ آخر.

وقال شقيقه لـ"الخليج 365": تلقينا سيلًا هائلًا من الاتصالات وردود الأفعال، بعد انتشار مقطع شقيقي "مبارك بن سعيد الزهراني"؛ حيث تكفّل عدد من الجماهير بقيمة التذاكر لحضور شقيقي أي مباراة قادمة تجمع العميد مع نادٍ آخر؛ تفاعلًا وتعاطفًا معه نظير فرحته العارمة بفوز العميد، عشقه الوحيد منذ الصغر".

وأضاف: شقيقي مبارك "أصم أبكم" يبلغ من العمر 50 عاماً، وهو أب لثمان من الأبناء والبنات يقطن مكة المكرمة، ليس لديه عمل، وأمنيته الوحيدة أن يلتقي برئيس ولاعبي نادي الاتحاد عشقه الوحيد منذ الطفولة.

وأشار شقيقه "علي الزهراني" في معرض تصريحه، إلى أن الفرحة والابتسامة التي ظهرت على محيا شقيقه "مبارك" وكافة أفراد أسرته لا توصف، بعد انتشار المقطع الذي ترجم معاني الحب والوفاء والعشق لكيان رياضي سعودي بحجم نادي الاتحاد مهما عصفت به الظروف.

وكان عدد من عشاق نادي الاتحاد، قد تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه العم "مبارك" وهو يعبر عن فرحته بعد فوز فريقه أمام نادي الوحدة مساء أمس الأول ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان، وهو المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مطالبات بتكريمه من قِبَل إدارة نادي الاتحاد، والهيئة العامة للرياضة.