، الغبار يومين والأمطار يومين .. "مدني المدينة" يحذّر من حالة التقلبات الجوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تبدأ اليوم وتستمر للسبت وتصحبها حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة التقلبات الجوية التي تتعرّض لها مناطق عدة بينها "المدينة".

وقالت المديرية: تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وحالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة يومَي الجمعة والسبت الموافق ١٤٤٠/٦/٣ تتأثر بها منطقة المدينة المنوّرة ومحافظاتها مما قد يعرّضهم للأخطار.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني، إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه نهاية الأسبوع واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيداً عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيداً عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وأهاب "الجهني"؛ بقائدي المركبات الانتباه في أثناء القيادة والتنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكّد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتابع: تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة والاستعداد والتهيؤ بالدفاع المدني من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنوّرة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.