مدني تبوك يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك -في بيان أصدره، مساء أمس الثلاثاء- من الحالة الجوية القادمة على المنطقة، التي ستبدأ من مساء اليوم الأربعاء، وتستمر إلى يوم الجمعة، تتخللها أمطار من غزيرة إلى متوسطة، وأتربة، وارتفاع للأمواج على الشريط الساحلي للمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة؛ منها منطقة تبوك، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع للأمواج في السواحل؛ فإن الحالة ستشمل مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك.

وبيَّن أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع التقلبات الجوية، وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، منوهًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة، وتقنين الحركة قدر المستطاع، وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها، واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الدفاع المدني على مدار الساعة في خدمة الجميع على الرقم 998.

