ولي العهد يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، أمس الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي.

وعبَّر ولي العهد عن تهنئته الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحبًا به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه معاليه بما تشهده المملكة العربية السعودية من تنوع سياحي وثقافي متطور في مختلف مناطقها.

وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية.

حضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وعدد من المسؤولين بالمنظمة.