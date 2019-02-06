السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس
أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس ونظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ، حيث قال الرئيس عباس"لن نشارك في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساسا له، ونحن لم نكلف أحدا بالتفاوض نيابة عنا، ونحن أصحاب الموقف الأول والأخير في القضية الفلسطينية ولا أحد ينوب عنا ولا أحد يتكلم باسمنا".
وسلطت الصحف الضوء على إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني ، التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتحدثت صحف فلسطين عن تحذير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تعدياتها المستمرة في الآونة الأخيرة على موظفي الأوقاف الإسلامية وعلى المسجد الأقصى المبارك بمرافقه كاملة.
وأولت صحف الصباح اهتمامًا باقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، المتطرف أوري ارئييل ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوردت التقرير الشهري الصادر عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية والذي رصد ، 28 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير الماضي.
ونشرت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن الاعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي.
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10:49ت م
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