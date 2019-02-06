السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين واعتزاز الرئيس بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر، والتي تؤكد ما يكنه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.

وأخبرت عن اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين يتقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وعرجت على بدأ الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الأردنية عمان، تستمر 3 أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وسلطت صحف الأربعاء الضوء على تمرد الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إزاء سوريا وأفغانستان بعد التصويت لصالح قانون يؤكد أن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين يشكلان تهديدًا فعليًا لأمريكا.

وتناقلت تطورات الأوضاع في الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى خروج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا أمس، استجابة إلى دعوة العديد من النقابات، من بينهم " السترات الصفراء" الذين طالبو برفع الأجور وتخفيض الرسوم الدراسية والعدالة الضريبين.

// انتهى //

09:52ت م

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القاهرة 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين واعتزاز الرئيس بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر، والتي تؤكد ما يكنه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.وأخبرت عن اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين يتقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وعرجت على بدأ الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الأردنية عمان، تستمر 3 أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على تمرد الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إزاء سوريا وأفغانستان بعد التصويت لصالح قانون يؤكد أن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين يشكلان تهديدًا فعليًا لأمريكا.وتناقلت تطورات الأوضاع في الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى خروج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا أمس، استجابة إلى دعوة العديد من النقابات، من بينهم " السترات الصفراء" الذين طالبو برفع الأجور وتخفيض الرسوم الدراسية والعدالة الضريبين.// انتهى //09:52ت م0019

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.