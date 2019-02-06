السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 01 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي من الهند بوقف اتنهاك حقوق الشعب الكشميري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير عن الرأي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من الإقليم.

وتناقلت كلمة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في البرلمان البريطاني التي دعا فيها المجتمع الدولي إلى أداء دور فعّال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير.

وتطرقت إلى الزلزال الذي ضرب أجزاء من باكستان والهند الليلة الماضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

أمنياً أخبرت الصحف عن نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على ثلاثة إرهابيين من عناصر حركة طالبان باكستان عندما كانوا يقومون بتهريب أسلحة ومتفجرات في منطقة وزيرستان المحاذية لأفغانستان.

وسلطت الضوء في الشأن الإقليمي على محادثات السلام بشأن أفغانستان التي تستضيفها روسيا في موسكو بمشاركة ممثلين من الأطراف السياسية وحركة طالبان.

كما أخبرت عن مقتل 26 شخصًا معظمهم جنود وعناصر شرطة في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.

وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان اعتقال السلطات الألمانية ثلاثة أجانب كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية.

// انتهى //

09:45ت م

0013



إسلام آباد 01 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي من الهند بوقف اتنهاك حقوق الشعب الكشميري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير عن الرأي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من الإقليم.وتناقلت كلمة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في البرلمان البريطاني التي دعا فيها المجتمع الدولي إلى أداء دور فعّال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير.وتطرقت إلى الزلزال الذي ضرب أجزاء من باكستان والهند الليلة الماضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.أمنياً أخبرت الصحف عن نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على ثلاثة إرهابيين من عناصر حركة طالبان باكستان عندما كانوا يقومون بتهريب أسلحة ومتفجرات في منطقة وزيرستان المحاذية لأفغانستان.وسلطت الضوء في الشأن الإقليمي على محادثات السلام بشأن أفغانستان التي تستضيفها روسيا في موسكو بمشاركة ممثلين من الأطراف السياسية وحركة طالبان.كما أخبرت عن مقتل 26 شخصًا معظمهم جنود وعناصر شرطة في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان اعتقال السلطات الألمانية ثلاثة أجانب كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية.// انتهى //09:45ت م0013

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