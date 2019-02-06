السعودية اليوم / مدير تعليم المخواة يدشن ملتقى الإبداع والإبتكار



الباحة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق, أمس ملتقى الإبداع والإبتكار, بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة .

وتخلل الملتقى تدشين المنصة الإعلامية " مبدعون ومبتكرون ", ومسابقة الإبداع والإبتكار التي تصل جوائزها إلى 50 ألف ريال،بالإضافة إلى مبادرة " مساهمون " في ملتقى الإبداع والإبتكار.

وأشاد الجالوق بجودة ونوعية الأفكار الإبداعية الخلاّقة بالملتقى, مقدراً دور قسم رعاية الموهوبين بالشؤون التعليمية بالإدراة, والمشاركين من الكليات الجامعية بالمحافظة, والأقسام والمدارس.

وفي ختام الملتقى كرّم مدير تعليم محافظة المخواة شخصية الملتقى الكاتب المسرحي ياسر بن يحيى مدخلي ، كما جرى تكريم الجهات المشاركة في ملتقى.

//انتهى//

09:40ت م

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الباحة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشن مدير إدارة التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق, أمس ملتقى الإبداع والإبتكار, بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة .وتخلل الملتقى تدشين المنصة الإعلامية " مبدعون ومبتكرون ", ومسابقة الإبداع والإبتكار التي تصل جوائزها إلى 50 ألف ريال،بالإضافة إلى مبادرة " مساهمون " في ملتقى الإبداع والإبتكار.وأشاد الجالوق بجودة ونوعية الأفكار الإبداعية الخلاّقة بالملتقى, مقدراً دور قسم رعاية الموهوبين بالشؤون التعليمية بالإدراة, والمشاركين من الكليات الجامعية بالمحافظة, والأقسام والمدارس.وفي ختام الملتقى كرّم مدير تعليم محافظة المخواة شخصية الملتقى الكاتب المسرحي ياسر بن يحيى مدخلي ، كما جرى تكريم الجهات المشاركة في ملتقى.//انتهى//09:40ت م0012

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