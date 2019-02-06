تهريب صقور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحبط جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية من المملكة محاولة تهريب ثلاثة صقور إلى المملكة، وذلك بعد اخفائها من مهرب داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الوديعة أحمد المالكي أن عملية التهريب نفذت باستخدام مركبة من نوع «خصوصي» بقصد الدخول إلى المملكة، وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عثر على ثلاثة صقور مخبأة داخل «جوارب» ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبينا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كانت بحالة صحية سيئة. يذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الحيوانات، سواء الطيور أو غيرها مقيد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث تمثل جهود المنافذ الجمركية عاملا مهما في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بعدم فسح أي من تلك الحيوانات وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.